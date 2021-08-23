السيسى لعبدالرحيم كمال: «أحييك على وعيك.. وأتمنى تقوم بعمل تحشد فيه كل المواهب»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمه للكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، لتقديم أعمال فنية هادفة.

وقال الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، موجها حديثه لعبدالرحيم ضيف الحلقة: "أحييك، على فهمك ووعيك وثقافتك، وأنا داعم لأي عمل فني في المجال، وبناء الوعي الحقيقي، وأتمنى تقوم بعمل يخرج في أسرع وقت تحشد فيه كل المواهب، وتجيب زملاءك، أنتوا تعرفوا بعضكم وتعرفوا الموهبة الحقيقية".

التفاصيل