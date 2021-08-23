«عميدة المسرح».. محطات في حياة أمينة رزق

تحل ذكرى رحيل الفنانة القديرة أمينة رزق، اليوم، حيث ولدت فى ١٥ أبريل ١٩١٠، وتوفيت ٢٤ أغسطس ٢٠٠٣، بعد مسيرة فنية فريدة فى تاريخ السينما.

أمينة رزق واحدة من مؤسِّسات السينما ورائدات المسرح المصرى، حيث بدأت مسيرتها فى المسرح مع الفنان الكبير يوسف وهبى، وأبدعت فى أعمال عديدة ولقبت بـ«عميدة المسرح العربى»، بعد ما قدمته من منجز باعتبارها فنانة من الطراز الرفيع، كما قطعت مشوارًا هامًا فى السنيما، وقدمت العديد من الأفلام الرائعة.

تحكى أمينة رزق عن علاقتها بيوسف وهبى، قائلة: «أستاذى يوسف وهبى له أثر كبير فى نفسى، فقد مات والدى وعمرى ٧ سنوات ونصف السنة، ورعانى يوسف وهبى، وأثر فى تكوينى الفنى، بعد أن لاحظ أننى طاقة يمكن أن تقدم شيئًا كبيرًا للمسرح، وأن لدى موهبة يحسن استغلالها فى هذا المجال».

مثلت أمينة رزق أعمالًا لكبار الكتاب المصريين، منهم طه حسين فى «دعاء الكروان» و«قمبيز» لأحمد شوقى و«الملكة شجرة الدر» لعزيز أباظة، و«بداية ونهاية» لنجيب محفوظ. ويصل مجمل ما قدمته لأكثر من ٢٠٠ عمل بين السينما والدراما التليفزيونية.