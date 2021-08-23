163 إصابة جديدة بكورونا فى جنوب إفريقيا

سجلت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا، اليوم الإثنين، 163 حالة وفاة، و7 آلاف و632 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على مستوى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع المعهد الوطني للأمراض المعدية على الإنترنت: فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في جنوب إفريقيا - الأكثر تضررًا من الفيروس في القارة - إلى 79 ألفًا و584 حالة منذ بداية تفشي الوباء، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة مليونين و698 ألفًا و605 إصابات.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.