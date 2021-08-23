الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوبا تسجل 9320 إصابة جديدة و74 وفاة بكورونا

كورونا في كوبا
كورونا في كوبا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم، تسجيل 9320 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوربية: أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 592 ألفًا و619 شخصًا منذ 11 مارس 2020، كما تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4618 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 49 ألفًا و901 حالة من بينهم 4368 حالة تحت الرعاية الطبية.

وتعافى 7832 شخصًا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 538 ألفًا و43 حالة.

وزارة الصحة الكوبية كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

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