الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: نعمل لتطوير تعليم حقيقى لبناء شخصية حقيقية

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه «عند الحديث عن قضية تطوير التعليم قعدنا سنين طويلة نقول نريد تطوير التعليم ودخلنا نأخذ خطوات، والمستقر على مدى الـ40 سنة اللي فاتوا أصبح حالة مصرية في مسار التعليم لأولادنا».

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، موجهاً حديثه للمواطنين: «انتوا بتدخلوا أولادكم كلية فقط أم لكي يعملوا بعد التخرج، فإنتم كنتم تدخلوا أولادكم كلية ولكن بعد ذلك لن يكون هناك شغل».

وتابع: «الهدف الآن من تطوير التعليم إننا نعمل تطوير حقيقي لبناء شخصية حقيقية، الناس تؤهلك لسوق العمل، وبعد كل هذا نجد من يصور ذلك كأن الدولة ضد أولادها».

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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