الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: تكلفة الإصلاح هائلة.. وهى عمل الأنبياء والرسل

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية وضرورة الوعي، قائلًا: «أنا أتصور أن القضية الأهم هي الوعي بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين.. فكلنا اتولدنا والمسلم مسلم بالبطاقة.. ولكن علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نحن فيه.. عندك استعداد تمشي بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقة.. كلام كبير أوي».

وقال السيسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على شاشة «صدى البلد»: «شوفوا مدينة الأمل وامشوا وسط الشوارع وشوفوا أحوال الناس، ودا حاجة من 50 و60 مدينة في مصر، والمنتج تفتكروا هيكون عامل إزاي!».

وأضاف: «أتصور أن قضية الوعى بمفهومها الشامل شيء مهم، وتكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة ومسار الناس، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل».

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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