الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: مستعدون لتقديم دعم ضخم لأعمال فنية تبنى الوعى المصرى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى،

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم لتقديم أعمال فنية لبناء الوعى المصرى، موضحا أن القضايا كثيرة فهناك قضية الفهم أى فهم التحدى، وتحدى إسقاط الدول وليس الأنظمة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مداخلة مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الخطورة تكون فى استهداف الدولة، حيث يتم تدمير الدول، وهناك نماذج دول أمامنا كانت شكل تانى، وعندما تسقط الدولة ويسقط النظام يبدأ العبث بمقدرات ومستقبل الدول.

وتابع الرئيس السيسى: "طالما لا يوجد قيادة لا يوجد رأس لديها مسئولية تأخذ القرار والجميع يتماشى معها".

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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