الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سريلانكا تسجل 4355 إصابة جديدة بكورونا و194 وفاة

كورونا في سريلانكا
كورونا في سريلانكا

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم، 4355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 394 ألفًا و355 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية - على موقعها الإلكتروني أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7560 حالة، عقب تسجيل 194 وفاة خلال الساعات السابقة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 39 ألفًا و732 حالة على مستوى البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 344 ألفًا و381 حالة بعد تسجيل 2222 حالة تعاف جديدة.

سريلانكا كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

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