الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: «يهمنا نحصن شبابنا والوعى حتى فى المجال الفنى»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية للكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، موضحا أنهم يعرفون الموهبة الحقيقية فى المجال الفنى، موجهًا حديثه للسيناريست عبدالرحيم كمال، قائلًا: "أحييك على فهمك ووعيك وثقافتك، وبقولك أنا داعم لأى عمل فنى فى مجال الوعى الذى نتحدث فيه وفى مجال الوعى خاصة الوعى الدينى".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مداخلة مع برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: لكن أدخل معاك فى نقاش مع تطوير الخطاب الدينى، فهناك قضايا كثيرة ويهمنا نحصن أبناءنا وشبابنا وبناتنا والشباب الكبار حول ماذا يحدث حولهم.

وتابع الرئيس السيسى: "قضيتنا بناء الوعى الحقيقى حتى فى المجال الفني".

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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