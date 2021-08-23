الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل ضبط مصنع يعبئ «مياه الحنفية» ويبيعها كمعدنية

ضبط مصنع يعبئ «مياه
ضبط مصنع يعبئ «مياه الحنفية

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن الحملات الرقابية مستمرة على مصانع المياة المعبأة والشركات التي تقوم بتعبئة عبوات زجاجية بالمياه الطبيعية من الآبار الجوفية للتأكد من المواصفات القياسية والجودة.

مصنع مياه الحنفية يقع تحت ظاهرة الغش التجاري

وأضاف "خليل" لـ"الدستور"، أن صاحب المصنع المضبوط غير المرخص والذي قام بتعبئة زجاجات مياه من مياه الحنفية على أنها مياه معدنية أو مياه طبيعية يواجه مخالفة الغش التجاري بعد إجراء العينات ورفعها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة وطالبنا محافظ الجيزة بغلق المصنع كإجراء ضمن الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تداول هذه المياة إلى المستهلكين.

مصنعان فقط ينتجان مياة معدنية وهي غالية الثمن

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه لا توجد مياه معدنية في مصر باستثناء مصنعين لأنها مياه غالية الثمن، لافتا إلى أن المياه المتداولة من الشركات في الأسواق هي مياة طبيعية أو معبأة من آبار جوفية تقوم على استخلاص نسب الأملاح والشوائب منها وإعادة بيعها للمواطن بسعر العبوة الرسمية 4 جنيهات الزجاجة لتر ونصف و2 جنيه ونصف الزجاجة 600 مللي جرام.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه في حال وجود شكاوى المواطنين التقدم بها لغرفة العمليات بالوزارة والجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

وقال أنه يتم التحرك فورا نحو الشكوى والعمل على تشكيل فريق عمل رقابي للتوجه إلي أماكن المخالفة للتأكد من صحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات ورفعها إلى النيابة العامة بعد أخذ العينات ورفعها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

مخالفات التجارة الداخلية شكاوى المواطنين الطبيعية صاحب المصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«برشامة» وراء تدهور حالته مؤخرًا.. الفنان عادل الفار يكشف تفاصيل وضعه الصحي

الرئيس السيسى: مستعدون لتقديم دعم ضخم لأعمال فنية تبنى الوعى المصرى

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الثلاثاء

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

كواليس فيديو «فساد للركب فى تموين أبوكبير شرقية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

صور

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نجاح اختبار الجيش الأمريكى لمنظومة «القبة الحديدية»

الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسئولية جرائم بؤر الإرهاب فى الضفة الغربية

إجراءات إسرائيلية جديدة لمكافحة تفشي كورونا