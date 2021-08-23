الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عاطلين بحوزتهما مخدرات بنصف مليون جنيه بالإسماعيلية

اللواء منصور لاشين
اللواء منصور لاشين

تمكن رجال أمن الإسماعيلية، الاثنين، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من البانجو والحشيش المخدر تقدر قيمتها بنصف مليون جنيه.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد بضبط بورود معلومات لضباط  مركز شرطة القنطرة غرب، بقيام  شخصان بالاتجار في المواد المخدرة.

وشكل فريق بحث وبإجراء التحريات أثبتت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكنوا من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهما 20 لفافة بانجو وزنت 20 كيلو جراما، و50 طربة حشيش وزنت 5 كيلو جراما، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 500 ألف جنيه تقريبا، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وواقعية الضبط  اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والدراجة النارية، لسهول توصيل المواد المخدرة لعملائهما، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتحفظ على المتهمين والمضبوطات.

مواد مخدرة الإسماعيلية دراجة نارية بدون لوحات معدنية لوحات معدنية مركز شرطة تاجر مخدرات مدير أمن الاسماعيلية

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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