سميحة أيوب وشريف منير يناقشان مشاكل الشباب فى «أجازة مفتوحة»

استأنف صناع مسلسل «أجازة مفتوحة»، الذي يخوض بطولته شريف منير وسميحة أيوب، تصوير العمل منذ أسبوع، بعد فترة من التوقف.

وقال مصدر داخل فريق العمل، لـ“الدستور”، إن المسلسل يناقش قضايا مهمة تخص الشباب وعلاقتهم بآبائهم، وكيفية التعامل معهم خلال العصر الحديث، مشيرًا إلى أن العمل يتناول قضية العلاقات الأسرية بشكل عام في إطار اجتماعي مشوق.

وأشار إلى أنه من المقرر عرض المسلسل ضمن قائمة مسلسلات «الأوت أوف سيزون» بموسم الشتاء المقبل.

وأضاف المصدر أن المسلسل توقف أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ولكن استأنف صناعه تصوير باقي المشاهد خلال الأسبوع الماضي، وأنهوا نسبة كبيرة من تصوير المشاهد الخاصة بالعمل، وحددت الشركة المنتجة لمسلسل «أجازة مفتوحة»، سبتمبر المقبل كموعد نهائي لعرضه على شاشة التليفزيون.

المسلسل بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتها، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبوزيد دور شقيق لقاء الخميسي.