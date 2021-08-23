«قاسم»: حملات رقابية مكثفة على المحلات التجارية المشاركة بالأوكازيون الصيفي

أكد أيمن قاسم مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن هناك حملات رقابية مكثفة على المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي للتأكد من التخفيضات الحقيقية التي تراوحت ما بين 25% لـ50% وأن المحلات التجارية التابعة للقطاع الخاص ملتزمة بالإجراءات الأوكازيون.

عقوبات مالية للمخالفين في الأوكازيون الصيفي

وأضاف مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء لـ"الدستور"، أنه في حال تحرير محاضر في الأوكازيون الصيفي للمحلات التجارية التي تشارك في الأوكازيون بدون تصاريح أو موافقات المديرية والذي يتم منحه مجانا بدون أي رسوم أو مقابل مادي يتم رفعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، مشيرا إلى أن العقوبة تتراوح ما بين غرامة مالية 100 جنيه إلى 500 جنيه.

التنبيه على المحلات التجارية للانضمام للأوكازيون في حال رغبتها

وأوضح مدير عام الإدارة العامة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التنبيه على المحلات التجارية التي ترغب في الانضمام للأوكازيون الصيفي بالتقدم إلى المديرية للحصول على التراخيص مجانا بدون أي رسوم أو مقابل مادي بشرط توافر صورة للسجل التجاري والرخصة للمحل والبطاقة الضريبية وتحديد نسب الخصومات في الأوكازيون الصيفي ما قبل شهر وما بعد.

الملابس الجاهزة والأحذية والمنسوجات والمفروشات أبرز السلع في الأوكازيون

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، إن أبرز السلع والمنتجات التي تطرح للجمهور في الأوكازيون الصيفي هي الملابس الجاهزة والأحذية والمنسوجات والمفروشات والأدوات المنزلية.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة التجارة الداخلية بجنوب سيناء أن الباب مفتوح لاستقبال الطلبات المحلات التجارية التي ترغب في الانضمام للأوكازيون الصيفى بوضع تخفيضات حسب رغبتها ولها حرية الاختيار بشرط أن تكون أسعار تنافسية ومخفضة وواقعية.