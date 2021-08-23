الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية في 6 أكتوبر

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة 6 أكتوبر حبس 3 عاطلين؛ لاتهامهم بسرقة 9 شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" في تكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وأرشدوا عن المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات تلك الوقائع على متطلباتهم الشخصية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

قاضي المعارضات مدينة 6 أكتوبر شقق سكنية قطاع الأمن العام

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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