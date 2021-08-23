كواليس فيديو «فساد للركب فى تموين أبوكبير شرقية»

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتضمن قيام شخصين بتهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لأخرى بمحافظة الشرقية، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات فيسبوك تحت عنوان «فساد للركب في تموين أبوكبير شرقية.. علناً في وضح النهار تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لأخرى سرقة في وضح النهار» متضمناً قيام شخصين بنقل شكائر الدقيق من سيارة إلى أخرى.

وبالفحص تبين أن الشخصين اللذين يظهران بالفيديو هما (أحد الأشخاص موكل من أصحاب 5 مخابز باستلام ونقل حصتهم من الدقيق من أحد المطاحن بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، وصاحب مخبز كائن بدائرة المركز ) وقيامهما بنقل شكائر الدقيق من إحدى السيارات خاصة بالأول إلى سيارة خاصة بالثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الثاني وبحوزته (السيارة الخاصة به – 7 شكائر دقيق مدعم زيادة عن حصة المخبز الخاص به)، وباستهداف المتهم الأول تبين عدم وجوده والعثور بمسكنه على (10 شكائر ردة ناعمة إنتاج إحدى المطاحن محظور تداولها أو بيعها خارج المطحن)، وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بارتكابه الواقعة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.