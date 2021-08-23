الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 متقدمين بالمرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين بجنوب سيناء

منافذ جمعيتي
منافذ جمعيتي

أكد المهندس إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن عدد المتقدمين لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين خلال المرحلة الرابعة بلغ نحو 6 متقدمين لأول مرة لإتاحة الفرصة لمن يرغب في مشروع جمعيتي لتوفير جميع الأوراق المطلوبة والتقدم بها إلى المديرية وتقوم المديرية من خلال مندوب لها إرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين في إدارة مشروع جمعيتي.

وقال وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء لـ"الدستور"، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء هي المحافظة الوحيدة التي حصلت على استثناء لفتح الباب أمام المتقدمين لأول مرة خلال المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي مقارنة بباقي المحافظات التي تحصل على أوراق ممن تم تسجيله من قبل في قاعدة البيانات.

وأضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء أن أسباب فتح الباب إلي المتقدمين لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة ترجع إلى مخاطبتنا للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من خلال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية احمد كمال ومدير مشروع جمعيتي بالوزارة لفتح الباب للمتقدمين بسبب عدم تسجيل أي مواطن من أبناء جنوب سيناء في المرحلة الرابعة من قبل ولهذا السبب تم فتح الباب لهم .

وأشار وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء إن «جمعيتي» لشباب الخريجين من المشروعات الصغيرة التي تشبه المجمعات الاستهلاكية وتوفر السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة التي تنتشر في القرى والنجوع وفي المناطق الأكثر احتياجًا للوصول إلى المواطنين.

وأضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن البعض لا يعلم من مواطني جنوب سيناء أن مشروع جمعيتي يوفر ما بين فرصتين لثلاث فرص عمل مباشرة ويهتم بالشباب وتشغيلهم.

وقال إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع جمعيتي، حيث إنه أكبر شبكة للتجارة الداخلية ويتم التوسع في منافذ لها على مستوى المحافظات ويتم إجراء المعاينات المبدئية من حيث دورة الإجراءات والأوراق والمساحات المنافذ وأقرب مسافة لبقال تمويني في نفس المنطقة وبعدها تتم معاينة أخرى على التشطيبات النهائية.

جنوب سيناء مشروع جمعيتي لشباب الخريجين معاون وزير التموين وزارة التموين قاعدة البيانات

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وائل لطفي

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