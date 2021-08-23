«هندسة طنطا» تكرم الدكتور عماد عتمان بحضور رئيس الجامعة

شهد الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، حفل تكريم الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لبلوغه السن القانونية، والذى نظمته كلية الهندسة، بحضور الدكتور أحمد نصر القائم بأعمال عميد الكلية.

أشاد رئيس الجامعة بما حققه د.عماد عتمان من إنجازات خلال فترة توليه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع، متمنيًا له دوام الصحة والعطاء فى مرحلة جديدة من العمل أستاذًا متفرغا ومستشارًا هندسيًا وقائما بأعمال نائب رئيس الجامعة لحين صدور قرار من الجهة المختصة، داعيًا زملاءه إلى الاقتداء به والتفانى في العمل للنهوض بالجامعة.

وفى كلمته، أعرب الدكتور عماد عتمان عن شكره لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة على هذا التكريم، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر لتواجده بجوار كوكبة متميزة من زملائه بكلية الهندسة العريقة.

من جهته أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية أن الدكتور عماد عتمان قيمة علمية وقيادة جامعية، قدم الكثير لجامعة طنطا وكلية الهندسة، فضلًا عن التعاون المثمر والبناء بين الجامعة والمحافظة خلال فترة توليه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهد التكريم الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور كمال عكاشة، والدكتور محمد حسين، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد قاسم، عميد كلية الهندسة الأسبق، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.