الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجمالى إصابات كورونا فى إفريقيا يصل لـ7 ملايين و550 إصابة و189 ألف وفاة

كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا

ارتفعت وتيرة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية، مسجلة 7 ملايين و550 ألف إصابة و189 ألف وفاة، بينما تعافي 64 مليونًا و600 ألف شخص.
وأوصت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" - في بيان لها - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.
وأوضحت "المراكز الأفريقية" بلوغ نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية 1.85 في المائة بلقاح كورونا حتى الآن، فيما أظهر أحدث إحصائية للاتحاد الأفريقي أن نسبة من تلقى جرعة واحدة بلغت 4.44 في المائة، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعتين 1.82 في المائة فقط.
يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الثلاثاء

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

أسماء مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن إصابتها بـ«السرطان»

مطار برج العرب ينظم تدريب صيفي لطلاب جامعات الإسكندرية

تأجيل محاكمة 5 متهمين فى «داعش الزاوية» لجلسة 28 سبتمبر

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قطر الجديد بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

صور

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسئولية جرائم بؤر الإرهاب فى الضفة الغربية

إجراءات إسرائيلية جديدة لمكافحة تفشي كورونا

ماذا حدث في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية مع وزراء خارجية قبرص واليونان؟