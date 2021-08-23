إجمالى إصابات كورونا فى إفريقيا يصل لـ7 ملايين و550 إصابة و189 ألف وفاة

ارتفعت وتيرة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية، مسجلة 7 ملايين و550 ألف إصابة و189 ألف وفاة، بينما تعافي 64 مليونًا و600 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" - في بيان لها - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

وأوضحت "المراكز الأفريقية" بلوغ نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية 1.85 في المائة بلقاح كورونا حتى الآن، فيما أظهر أحدث إحصائية للاتحاد الأفريقي أن نسبة من تلقى جرعة واحدة بلغت 4.44 في المائة، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعتين 1.82 في المائة فقط.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.