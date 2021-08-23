الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» توضح فوائد زراعة نبات الأزولا

نبات الأزولا
نبات الأزولا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أهم فوائد زراعة نبات الأزولا وهو أنه يعمل على تثبيت الأزوت الجوي وأنها تحتوي على على نسبة عالية من البروتين والتي تتراوح بين ٣٥ و٤٠؛٪ من وزنها الجاف ويمكن استخدام الأزولا في علائق الدواجن بنسبة تصل 40٪.

وحول كيفية زراعة نبات الأزولا من خلال: 

1.في البداية يتم بناء أحواض خرسانية أو أسمنتية مساحتها من 8-10 م2 ويكون عمق الأحواض 20 سم

2.تبطين الأحواض بالبلاستيك منعا لتسرب المياه

3.يتم إضافة 200 جم أزولا/ م2 في كل حوض.

4.يجب المحافظة على منسوب المياه داخل الأحواض، لذلك يجب تزويدها بالماء من حين لآخر بسبب ان الازولا حساسة جداً للجفاف ويمكن أن تموت

5.إضافة سماد سوبر فوسفات للحوض الواحد كل 15 يوم بمقدار 10-15 جم

6.لابد من المحافظة على درجة الحموضة PH فى الحوض والدرجة المثلى للنمو هى 8، كما أن الأزولا تحتاج الى نسبة ملح لا تزيد على 1.3%، وينخفض نمو الازولا بزيادة الملوحة ويقف نموها تماماً مع التركيزات العالية من الملوحة.

وحول استخدماتها:

١.تستخدم لتسمين الأرانب والأسماك

٢.تستخدم كعلف للدواجن

٣.علف للمواشي والبط والأغنام والماعز بنسبة 80%.

٤.تعمل على زيادة إنتاج الألبان بنسبة 20%.

٥.تستخدم كبديل جزئي للبروتين حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتين تتراوح بين 25-30% من وزنها الجاف
يذكر أن نبات الأزولا هو نبات سرخسي صغير يعيش طافيا على أسطح المجارى المائية وفي حقول الأرز المغمورة بالمياه ولا يكون بمفرده حيث يرتبط بنوع من الطحالب، ويقوم بنوع من المعيشة التكافلية مع الأزولا أي من النباتات ذوات أشباه الجذور.

الزراعة توضح فوائد زراعة الازولا واستخدماتها وكيفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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