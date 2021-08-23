3 قتلى ومصابين فى خناقة على «صفقة مخدرات» بالقليوبية

شهدت منطقة حدودية بين الغربية والقليوبية والمنوفية تبادل تجار مخدرات إطلاق الرصاص بينهم ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين.

وتكثف أجهزة الأمن بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية من جهودها لكشف غموض تلك الواقعة من خلال فريق بحث عالي المستوى.

ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، بعد أن لاذوا بالفرار في الأراضي الزراعية في قرية الصفين مركز كفر شكر، بينما فر باقي الجناة في النيل في محافظتي الغربية والمنوفية وجار ملاحقتهم.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من أهالي قرية الصفين بوجود إطلاق نيران ورصاص بمنطقة نهر النيل في المنطقة الحدودية بين القليوبية والمنوفية والغربية، وفرار 3 أشخاص داخل زراعات القرية مما أثار الرعب والخوف بين المواطنين.

على الفور انتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقوات الأمن بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية ومباحث الغربية والمنوفية، وبتمشيط الزراعات تبين وجود جثة لأحد الأشخاص، واثنين آخرين من محافظتي القاهرة والجيزة، وبالتحري والفحص تبين أن المضبوطين تجار مخدرات وحدثت بينهم خلافات ومجموعة تجار آخرين من محافظة المنوفية، على صفقة مخدرات، فتبادلوا إطلاق الرصاص مما أدى لوفاة أحدهم وضبط الاثنين الآخرين خلال محاولتهما الفرار من إطلاق الرصاص بزراعات قرية الصفين بكفر شكر.