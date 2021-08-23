بريطانيا تسجل 31 ألفًا و914 إصابة بكورونا

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، تسجيل 31 ألفًا و914 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 6 ملايين و524 ألفًا و581 إصابة.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الناطقة بالانجليزية - أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 131 ألفا و680 وفاة.

وارتفع إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح في أنحاء المملكة إلى 47 مليونًا و690 ألفًا و741 شخصًا (أي ما يمثل نسبة 87.7% من عدد السكان البالغين ممن هم فوق 16 عامًا)، في حين بلغ إجمالي عدد الملقحين بالكامل ضد الفيروس إلى 41 مليونًا و810 آلاف و753 شخصًا (أي 76.9%).

يأتي ذلك في أعقاب موافقة المملكة المتحدة على شراء 35 مليون جرعة لقاح إضافية مضادة للفيروس مطورة من قبل (فايزر/بيونتك)؛ من المقرر أن يتم تسليمها في النصف الثاني من العام القادم.