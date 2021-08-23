الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة: حصر المباني الخطرة والمنشآت الآيلة للسقوط

اجتماع محافظ البحيرة
اجتماع محافظ البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على حصر استمرار العمل بحصر كافة المبانى الخطرة والمنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المنشآت والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء تلك المبانى وإزالتها.

كما وجه محافظ البحيرة بمراجعة جميع المعديات النهرية والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والإلتزام بالحمولة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وإيقاف عمل غير الصالح منها ورفعه على الفور من المجرى المائى حرصًا على أمن وسلامة المواطنين .

جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذى عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ،والمهندس حازم الأشموني -ط السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد واللواء عبد الحميد خميس مساعد مدير الأمن والعميد  احمد السويدى المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية .

وشدد محافظ البحيرة على سرعة غلق كافة المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة فى هذا الشان واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكذا تكثيف حملات ازالة التعديات بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية واملاك الدولة على الفور وفى مهدها مع تكثيف الحملات التموينية على الاسواق والمخابز والمصانع المخالفة مشيدا بجهود مديرية التموين ومباحث التموين خلال الفترة الماضية فى هذا الشان ،مع شن حملات رفع الاشغالات والنظافة بالشوارع والميادين مؤكدا على اهمية المحطات الوسيطة لتجميع القمامة والتى تم تنفيذها بدمنهور وكفر الدوار فى القضاء على تراكمات القمامة والعمل بمنظومة متكاملة للحفاظ على الشكل والمظهر الحضار مشددا على جميع المراكز والمدن بسرعة توفير الاراضى المناسبة لتنفيذ محطات مماثلة بها.

محافظة الحماية المدنية مباحث التموين محافظ البحيرة الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

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