بولندا تجلى 450 شخصًا من كابول

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش، اليوم الإثنين، أن بلاده قامت بإجلاء 450 شخصًا من أفغانستان حتى الآن، تزامنًا مع عودة رحلة الإجلاء الثامنة إلى العاصمة "وارسو".

وقال برزيداتش - في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية محلية حسبما ذكر راديو بولندا - إنه كان من المتوقع أن تصل طائرة الإجلاء الثامنة وعلى متنها 70 شخصًا، في وقت سابق اليوم، قادمة من العاصمة الأفغانية "كابول". فيما قال كبير مساعدي رئيس الوزراء البولندي ميشال دورتشيك، إنه تأخر موعد وصول الطائرة نظرًا لـ"الوضع الصعب الجاري على الأرض في أفغانستان".

وأضاف دورتشيك أن هناك طائرة أخرى في طريقها إلى كابول لإجلاء مزيد من الأشخاص.

وأشار دورتشيك إلى أن رحلات الإجلاء المستقبلية من أفغانستان سيتم تحديدها وفقا للوضع السياسي في كابول.

يذكر أن أكثر من 18 ألف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على كابول ، في 15 أغسطس الجاري، وفقا لما أعلنته منظمة حلف شمال الأطلسي.، تزامنًا مع عودة رحلة الإجلاء الثامنة إلى العاصمة "وارسو".

وقال برزيداتش - في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية محلية حسبما ذكر راديو بولندا - إنه كان من المتوقع أن تصل طائرة الإجلاء الثامنة وعلى متنها 70 شخصًا، في وقت سابق اليوم، قادمة من العاصمة الأفغانية "كابول". فيما قال كبير مساعدي رئيس الوزراء البولندي ميشال دورتشيك، إنه تأخر موعد وصول الطائرة نظرًا لـ"الوضع الصعب الجاري على الأرض في أفغانستان".

وأضاف دورتشيك أن هناك طائرة أخرى في طريقها إلى كابول لإجلاء مزيد من الأشخاص.

وأشار دورتشيك إلى أن رحلات الإجلاء المستقبلية من أفغانستان سيتم تحديدها وفقا للوضع السياسي في كابول.

يذكر أن أكثر من 18 ألف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على كابول ، في 15 أغسطس الجاري، وفقا لما أعلنته منظمة حلف شمال الأطلسي.