الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الإعلاميين» تشكر الرئيس السيسى لرعايته حمدى الكنيسى طبيًا

حمدي الكنيسي
حمدي الكنيسي

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، عن متابعته الحالة الصحية للإعلامي حمدي الكنيسي بعد إصابته بأزمة صحية.

وتقدم مجلس النقابة بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لسرعة الاستجابة ونقل الكنيسي لمستشفى المعادي العسكري لتوفير الرعاية الطبية الكاملة.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل بالشفاء العاجل للإعلامي حمدي الكنيسي، هذا الرمز الكبير الذي تأسست على يدية أول نقابة للإعلاميين، إضافة إلى مواقفه الوطنية، حيث يعد الكنيسي من أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية حمدي الكنيسي نقابة الإعلاميين الشفاء العاجل

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