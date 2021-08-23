لمنع كارثة جديدة.. إزالة 9 منازل مجاورة لـ«عقار دمنهور المنهار»

أخلت الأجهزة التنفيذية في البحيرة، اليوم الإثنين، قاطني 9 منازل مجاورة لعقار دمنهور المنهار، بشارع السجن، وتم البدء في إزالتها، وذلك نظراً لصدرور قرار بإزالتها كونها تمثِّل خطورة على قاطنيها والمارة، ومنعاً لتكرار كارثة عقار دمنهور المنهار، والذي راح ضحيته 5 ضحايا.

وكانت مدينة دمنهور شهدت، الخميس الماضي، انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع السجن، وعلى الفور توجهت سيارات الحماية المدنية لرفع آثار العقار المنهار وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، كما توجهت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الضحايا والمصابين لمستشفى دمنهور التعليمي.

وتمكنت قوات الحماية المدينة بمحافظة البحيرة، من انتشال 5 ضحايا من تحت أنقاض العقار المنهار بمدينة دمنهور، بينما أصيب اثنان آخران بإصابات متفرقة في أنحاء أجسامهما.

والمتوفون هم: أحمد سعيد سعد شعبان، السعيد محمد إبراهيم زغلول، زينب إبراهيم زغلول، جيهان محمد مهنا، أسمهان عبدالعزيز أحمد حشيش، والمصابون: نبيل إبراهيم قطب، محمد ماهر السيد.

وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وأرجع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أسباب انهيار العقار إلى بناء طابق بدون ترخيص عام 2011، وإحداث تعديلات حديثة داخل الطابق المخالف، الأمر الذي أدى إلى انهيار العقار، لافتاً إلى أنّ العقار مقام على حوائط حمل وليس أعمدة خرسانية وليس صادر له قرار إزالة.