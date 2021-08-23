الإثنين 23 أغسطس 2021
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سياسي

«صحة النواب»: «متحور دلتا» شجع المواطنين على تلقي تطعيمات كورونا

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الإعلان عن وجود متحور دلتا بلس في مصر تسبب في إقبال الكثيرين على تلقي اللقاحات بعد حالة الإحجام عن تلقيه، مشيرة إلى مراكز التطعيم تشهد تزاحمًا غير مسبوق من الراغبين في الحصول على اللقاح ، وهو ما قد يؤدي إلى إصابتهم بالفيروس نتيجة لعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا فلا يرتدوا كمامات ، ولا يتباعدون عن بعضهم البعض.

أضافت عضو لجنة صحة النواب، لـ"الدستور"، أن متحور دلتا بلس غير معروف أعراضه، فمثلاً بعض المرضي لا يظهر عليهم أعراض بينما الرئة متأثرة بشكل كبير، ولا تبدأ الأعراض في الظهور إلا بعد  تدهور حالتهم الصحية، كما يزيد من خطورته سرعة انتشاره، فيما أعلن عدد كبير من أطباء الأطفال أنهم يلاحظوا أن الكثير من الأطفال مصابين به رغم أن الأعراض الظاهرة عليهم مجرد أعراض برد وبتوقيع الكشف يتبين إصابتهم بمتحور دلتا بلس، مطالبة الجميع وخاصة دور الحضانة  باتباع الاجراءات الاحترازية بشكل مشدد وتقليل أعداد التلاميذ.

وطالبت عضو لجنة الصحة، بعدم عقد حفلات مثلما حدث في الساحل الشمالي في الفترة الأخيرة ومنع التجمعات بشكل عام لتقليل فرص تفشي الفيروس في ظل أن مصر دخلت الموجة الرابعة من الجائحة وبدأت أعداد المصابين في التزايد بشكل كبير، لافتًة إلى أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات كبيرة للإسراع من وتيرة تطعيم المصريين حيث خصصت عدد كبير من مراكز تلقي لقاحات كورونا، إضافة للسيارات المتنقلة كما وفرت كميات كبيرة ومتنوعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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