وزير الخارجية الألمانى: الوضع في مطار كابل يسوء بدرجة كبيرة

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، أن الوضع في مطار كابل يسوء أكثر فأكثر.

وأكد ماس، أن بلاده تبحث مع الولايات المتحدة وتركيا وحركة طالبان كيفية مواصلة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وأشار ماس إلى أن الفوضى في مطار كابل تزداد أكثر فأكثر، مضيفا أن المطار لن يكون مفتوحا بعد 31 أغسطس إلا إذا تم توفير الأمن، لافتا إلى أن المحادثات لمواصلة عمليات الإجلاء بعد هذا التاريخ جارية.

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة أن تقوم مجموعة الدول السبع بتنسيق عمليات الإخلاء في مطار كابل.