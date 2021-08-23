الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الألمانى: الوضع في مطار كابل يسوء بدرجة كبيرة

وزير الخارجية الألمانى
وزير الخارجية الألمانى

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، أن الوضع في مطار كابل يسوء أكثر فأكثر.

وأكد ماس، أن بلاده تبحث مع الولايات المتحدة وتركيا وحركة طالبان كيفية مواصلة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وأشار ماس إلى أن الفوضى في مطار كابل تزداد أكثر فأكثر، مضيفا أن المطار لن يكون مفتوحا بعد 31 أغسطس إلا إذا تم توفير الأمن، لافتا إلى أن المحادثات لمواصلة عمليات الإجلاء بعد هذا التاريخ جارية.

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة أن تقوم مجموعة الدول السبع بتنسيق عمليات الإخلاء في مطار كابل.

وزير خارجية ألمانيا مطار كابل الولايات المتحدة الامريكية حركة طالبان الفوضى

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