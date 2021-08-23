الأردن يسجل 15 وفاة و976 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 15 وفاة و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10308 وفيات و790450 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 2.83 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة.

وأشار الوزارة في بيان لها أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12357 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 66 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 68 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 632 حالة.

وأوضح البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار البيان إلى تسجيل 926 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 767785 حالة.

كما أشار إلى إجراء 34484 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9031711 فحصاً.

وأظهر البيان أن عدد المسجلين في منصة اللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى 3871956، وعدد متلقي الجرعة الأولى 3372285، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2763675.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.