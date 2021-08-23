مصرع وإصابة 3 بحادث تصادم فى جمصة
لقي مدير مبيعات مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بمنطقة «15 مايو» في جمصة على الطريق الدولي «دمياط- كفر الشيخ» في محافظة الدقهلية.
تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم على الطريق الدولي «دمياط -كفر الشيخ» أمام منطقة «15 مايو».
وتبين أن طرفي الحادث السيارة رقم «س ب د 1499 ملاکي» قيادة «عمرو موسى عبدالله محمد» (25 سنة- سائق) والدراجة النارية رقم «ط م أ 3193» قيادة «محمد الشبراوي على السيد» (32 سنة- عامل)، حيث وقع الحادث بسبب اصطدام السيارة بالدراجة النارية من الجانب الأيمن حال عبورها الطريق أمامه وانحراف الدراجة واصطدامها بـ«مسعد رزق علي» (43 سنة- مدير مبيعات) حال سيره مترجلاً على جانب الطريق، ونجم عن ذلك مصرع الأخير وإصابة قائد الدراجة النارية بجرح سطحي متهتك بفروة الرأس ومرافق قائد السيارة «عبدالله يوسف إبراهيم» (30 سنة) بنزيف بالأنف.
تم نقل جثمان المتوفي إلى مستشفى جمصة المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي ولا يمكن استجوابهما.