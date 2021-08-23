مصرع وإصابة 3 بحادث تصادم فى جمصة

لقي مدير مبيعات مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بمنطقة «15 مايو» في جمصة على الطريق الدولي «دمياط- كفر الشيخ» في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم على الطريق الدولي «دمياط -كفر الشيخ» أمام منطقة «15 مايو».

وتبين أن طرفي الحادث السيارة رقم «س ب د 1499 ملاکي» قيادة «عمرو موسى عبدالله محمد» (25 سنة- سائق) والدراجة النارية رقم «ط م أ 3193» قيادة «محمد الشبراوي على السيد» (32 سنة- عامل)، حيث وقع الحادث بسبب اصطدام السيارة بالدراجة النارية من الجانب الأيمن حال عبورها الطريق أمامه وانحراف الدراجة واصطدامها بـ«مسعد رزق علي» (43 سنة- مدير مبيعات) حال سيره مترجلاً على جانب الطريق، ونجم عن ذلك مصرع الأخير وإصابة قائد الدراجة النارية بجرح سطحي متهتك بفروة الرأس ومرافق قائد السيارة «عبدالله يوسف إبراهيم» (30 سنة) بنزيف بالأنف.

تم نقل جثمان المتوفي إلى مستشفى جمصة المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي ولا يمكن استجوابهما.