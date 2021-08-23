الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 ينهون حياة مسن بـ«سنجة في رأسه» بالشرقية

سكين
سكين

اعتدى خمسة بلطجية على رجل مسن بسلاح أبيض في محافظة الشرقية ما أدى إلى وفاته. 

وتُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط المتهمين في واقعة مقتل عجوز؛ إثر إصابته بضربة بواسطة سلاح أبيض «سنجة» على رأسه، وإصابة شقيقه بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك إثر تعرضهما لاعتداء من جانب مجهولين بناحية شوبك بسطة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، فيما اتهمت أسرة المجني عليهما 5 أشخاص خارجين عن القانون بقتل الأول وإصابة شقيقه.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ يفيد بمقتل شخص وإصابة شقيقه بناحية شوبك بسطة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع "مجدي أحمد غنيم" 63 سنة، مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ متأثرًا باصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه محمد مزارع، بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبسؤال أسرة المجني عليه وشقيقه المصاب، أفادوا باعتداء 5 أشخاص خارجين على القانون بلطجية على المتهم وشقيقه بأسلحة بيضاء، بينها سنجة ضرب بها أحدهم المجني عليه الأول، ما أسفر عن مقتل المجني عليه وإصابة شقيقه، في تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع محافظة الشرقية مدير أمن الشرقية النيابة العامة مديرية أمن الشرقية ضبط المتهمين متهم وشقيقه اصابة شقيقه

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حياة ثقافية كريمة

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