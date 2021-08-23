الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

رسالة من أحمد زاهر لـ نضال الشافعى بعد «انفجار القولون»

نضال الشافعي
نضال الشافعي

دعا الفنان أحمد زاهر للفنان نضال الشافعي بعد إجراء الأخير عملية جراحية في القولون، حيث دخل المستشفى صباح أمس الأحد بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب زاهر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: «حبيبي وصاحبي وأخويا أبو قلب طيب، النجم نضال الشافعي ألف مليون سلامة عليك يا أخويا ربنا يحفظك لمراتك وولادك وجمهورك، حمدالله على سلامتك يا صاحبي ويقومك بالسلامة، صحتك أهم وأغلى من مليون فيلم ومسلسل».

تعرض نضال الشافعى لأزمة صحية بعد أن انفجر جزء في القولون، دخل على إثره أحد المستشفيات بالمهندسين، وخضع لجراحة عاجلة.

كان أحمد زاهر قد شارك مع الفنان نضال الشافعي في فيلم «زنزانة 7» وحقق نجاحاً كبيراً خاصة في فترة عرضه أيام ذروة فيروس كورونا المستجد.

 

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