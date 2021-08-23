الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: نبذل قصارى جهدنا لتوفير سبل الراحة للمواطنين

جريدة الدستور

وجه طارق رحمي، محافظ الغربية باستخدام مقر حي ثالث طنطا بسبرباي، كمركز مؤقت لتطعيم المسافرين باللقاح الخاص بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ مساء اليوم، بمركز طبي سعيد بحضور الدكتور عبد الناصر وكيل وزارة الصحة.

وأكد محافظ الغربية أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على تخفيف الضغط عن مركز طبي سعيد والذي يقدم العديد من الخدمات الطبية، إلى جانب تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الأماكن المناسبة لاستقبالهم، مؤكدًا أنه وجه رئيس حي ثان طنطا ووكيل وزارة التربية والتعليم باستخدام مدرسة الجهاد المجاورة للمركز لتلقي المواطنين لجرعات اللقاح بشكل يومي.

وخلال الجولة تابع المحافظ سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح، كما استمع المحافظ  إلى شكاوى عدد من المواطنين، ووجه وكيل وزارة الصحة بحل تلك المشاكل على الفور، واستعجال  وزارة الصحة لتوفير كيمة أكبر من الأمصال.

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