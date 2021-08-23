الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام: 10 آلاف و280 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيتنام
فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الإثنين، تسجيل 10 آلاف و280 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 10 آلاف و266 إصابة محلية، و14 حالة وافدة من الخارج ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 358 ألفًا و456 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة - حسبما أوردت وكالة الأنباء الفيتنامية (في إن إيه) - أن 6 آلاف و945 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 154 ألفًا و612 متعافيًا.

وبحسب الوزارة تُوفي 389 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 8 آلاف 666 وفاة، ما يعادل 2.4% من إجمالي حالات الإصابة.

وتظل مدينة "هو تشي منه" - التي تعد بؤرة تفشي كورونا - تسجل أعلى معدل للإصابات بالفيروس إذ سجلت 4 آلاف و251 إصابة.

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