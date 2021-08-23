الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كرة السرعة» يوقف نشاطه تضامنًا مع مصابي «شباب دسوق»

المستشار عمرو حسين
المستشار عمرو حسين

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة، برئاسة المستشار عمرو حسين، الإثنين، وقف الأنشطة الرياضية بالاتحاد لأجل غير مسمي، تضامنًا مع مصابي فريق كرة السرعة بفريق مركز شباب دسوق في كفر الشيخ، عقب الحادث الأليم الذي تعرضوا له منذ يومين وأسفر عن عدة إصابات للاعبي الفريق.

وأصدر الاتحاد بيانًا، الاثنين، أعلن فيه إيقاف الأنشطة الرياضية الخاصة به، مؤكدًا أن مجلس إدارة الاتحاد في حالة إنعقاد دائم لبحث سبل متابعة احادث الجلل ودعم اللاعبين، وأعرب البيان عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب، مؤكدًا متابعة حالتهم الصحية مع المعنيين حتى تمام الشفاء، ووجه الاتحاد شكله لوزير الشباب والرياضة ومحافظي المنوفية وكفر الشيخ ورئيس جامعة المنوفية علي مساندة ودعم اللاعبين.

وقام وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة المنوفية ومحافظا المنوفية وكفر الشيخ وعدد من أعضاء مجلس النواب من كفر الشيخ والمنوفية بزيارة المصابين.

وأكد عمرو حسين، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، أن سبب الحادث وجود "حفرة" على الطريق أدت لانقلاب الأتوبيس الذى يقل اللاعبات والذى يضم لاعبي مركز شباب دسوق، وخضع بعضهم لعمليات جراحية لإنقاذهم، خاصة أن هناك أكثر من لاعبة حالتهن إستدعت بتر فى الأيدى.

وتوجه حسين إلى مستشفي جامعة المنوفية للاطمئنان على الحالة الصحية للاعبي كرة السرعة بنادى دسوق الرياضي بعد تعرضهن لحادث سير أثناء عودتهن لمحافظة كفر الشيخ بعد الانتهاء من مباراتهن التي أقيمت بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات وتواصل مع مسئولي المستشفى للمتابعة والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والقيام بكافة الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وأصيب أعضاء في فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق، إثر واقعة تصادم أتوبيس كان يقلهم أمام قرية مسطاى على طريق "مصر - الإسكندرية" الزراعى اتجاه طنطا بدائرة محافظة المنوفية، وجاءت الإصابات كالتالي: «حسناء فريد الخولي، بتر بالذراع اليمنى، أسيل محمد أبو شلوع، بتر بأصابع اليد اليمنى، ولميس ياسر البصطاوي، مصابة ببتر بالذراع اليمنى» بينما أجريت جراحة للاعب آخر.

وقرر محافظ كفر الشيخ صرف 30 ألف جنيه تعويضًا لكل لاعب في الفريق، بينما قرر محافظ المنوفية، صرف 20 ألف جنيه تعويضًا لكل لاعب ليصل إجمالي التعويضات لكل لاعب إلى 50 ألف جنيه، بينما جرى علاج 7 لاعبين من لاعبي فريق كرة السرعة، وعادوا لأسرهم بدسوق، فيما تخضع 4 حالات للعلاج داخل مستشفى المنوفية الجامعي وجرى توفير إقامة مجانية لذويهم داخل جامعة المنوفية.

وأعلن مجلس إدارة مركز شباب دسوق في كفر الشيخ، وقف جميع الأنشطة الرياضية بالمركز، تضامنًا مع مصابي فريق كرة السرعة بمركز الشباب، كما أعلن مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي، وقف جميع الأنشطة الرياضية في النادي لنفس الأسباب.

كرة السرعة توقف نشاطها تضامنًا مع مصابي حادث فريق مركز شباب دسوق

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