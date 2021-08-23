الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمي: لن تكون للإرهاب حاضنة في العراق

مصطفى الكاظمي رئيس
مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين: "نؤكد على عراقيتنا قبل أي انتماء، وإن الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم، والخدمات المقدمة لهم".

وأضاف الكاظمي وهو يرتدي الزي العسكري لأول مرة منذ تسنمه منصبه في مايو 2020، خلال زيارته إلى قضاء الطارمية شمالي بغداد: "أن الإرهابيين ليسوا أبناءنا، إنما أبناؤنا من يحمون الحياة".

وأشار إلى أن "القضاء لديه مطالب حقه في الخدمات والمشاريع، لكن الإرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها، الطارمية فيها عشائر كريمة، وفيها موارد زراعية، المطلوب حمايتها وتعزيزها".

وتابع رئيس الحكومة العراقية، أن "الإرهاب لن تكون له حاضنة، لا بيننا ولا في أي مكان من أرض العراق، ولن نسمح لأي كان أن يستهدف الأجهزة الأمنية، ومكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين".

وأردف: "لدينا الجيش والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، الذين يوجد فيهم من أبنائكم، وقد وجهنا كل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المواطنين، وتقديم الحماية لهم. نحن مقبلون على الانتخابات، فإما أن نختار الاقتتال والفوضى، وإما أن نختار التغيير والتطوير".

ووجه الكاظمي كلمته لسكان قضاء الطارمية: "أطلب من أهلنا التعاون مع الأجهزة الأمنية، والأهم أن نتحاور ونستمر في بناء بلدنا من كل زاوية، و نعلم أنكم تبذلون جهودا لحل المشكلات الاجتماعية، وستكون الأجهزة الأمنية عونا لكم".

هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، مقتل 3 إرهابيين في محافظة صلاح الدين خلال قصف جوي لطيران الجيش.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعا الإثنين الماضي،  كل أطياف العراقيين المهاجرين، بالعودة إلى وطنهم، حيث قال: "فالسلام والأمان والطمأنينة ستترسخ كلها وتتعزز بجهود الشباب وعطائهم لأجل بناء وطنهم، فلا مستقبل لهذا الوطن من غير جهود شبابه".

العراق مصطفي الكاظمي الإرهاب قضاء الطارمية شمال بغداد استهداف الأجهزة الأمنية

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حياة ثقافية كريمة

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