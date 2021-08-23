الأنبا بشارة يحتفل بعيد انتقال العذراء بالبدرمان

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيسة البدرمان.

كان في استقبال نيافته الأب عبد المسيح لمعي، والأب يوساب أيوب، راعي الكنيسة، وشمامسة، وشعب الكنيسة، الذين أتوا للاحتفال.

في سياق متصل، شارك صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية بالمنيا ، مساء أمس، في صلاة القداس الإلهي بمناسبة، عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وسيامة شمامسة جدد، وذلك بكنيسة مار جرجس بمنسافيس.

كان في استقبال نيافته الأب أشعياء مكرم، راعي الكنيسة، وبعد انتهاء القداس الإلهي، قام صاحب النيافة بتكريم الشمامسة، وطلبة الكنيسة المتفوقين، مهديًا إياهم الهدايا التذكارية، كما اختتم الأنبا باسيليوس الذبيحة الإلهية بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الأب المطران على مشاركة الكنيسة احتفالها، بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وسيامة شمامسة جدد، بالإضافة إلى تكريم الطلبة المتفوقين بها.

و اختتمت الكنائس المصرية الروم الأرثوذكس والكاثوليكية والارثوذكس، صوم السيدة العذراء مريم، والذي استغرق مدة 15يومًا،إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الأباء الرسل أنفسهم فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فإبتدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

وتُستقبل الأديرة القبطية الملايين من الزوار من الأقباط كل عام خلال صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في أغسطس من كل عام، إذ يتوافد الأقباط على دير درنكة وهو أحد محطات العائلة المقدسة.

