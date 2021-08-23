الكواليس الكاملة لتصوير 10 أغاني لمسرحية «نجوم الظهر» لـ محمد صبحي

انتهى النجم محمد صبحي من تسجيل 10 أغاني باستديو التكامل من مسرحيته “نجوم الظهر”، شارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي الذي تقرر افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جوده، وتم تسجيل الأغاني باستديو التكامل.

محمد صبحي

يشارك في "نجوم الظهر" 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي.

ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي، والمسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي.

محمد صبحي

ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته "استديو الممثل" هم: سميرة عبد العزيز، وجيهان قمري، وعبد الرحيم حسن، وندي ماهر، وميرنا زكري، وكمال عطية، ورحاب حسين، وحمدي السيد، ورحاب الشناط، وداليا حسن، ومحمد سعيد، ومايكل وليم، ومحمد شوقي طنطاوي، ومحمد يوسف، ومصطفي يوسف، ومنة طارق، وانجيلكا، وليلي فوزي، ووليد هاني، ومحمود أبو هيبة .

محمد صبحي

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي: مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور"، التي تناول خلالهم قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.

ويعد الفنان محمد صبحي أحد نجوم المسرح المصري والعربي وواحدا من المهتمين بالعمل المسرحي وإعطاء الشباب في كل التخصصات المسرحية فرص كبيرة سواء في التمثيل أو التأليف أو عناصر العمل المسرحي،

محمد صبحي

ويقدم كل فترة عروضا مسرحية مختلفة محققا بها إيرادات قوية جدا رغم بعد المسرح عن وسط البلد وبالتحديد في القاهرة بينما يأتي له الجمهور من مختلف جميع الدول العربية.