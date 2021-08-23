شهدت الدكتورة الهام محمود رئيس قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة ومحمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للمشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس .

وأجرى الطلاب بعض التدريبات، ضمن أنشطة اليوم ومر عليهم الحضور لمتابعة الرياضات التي يقوم بها الطلبة، وتم التقاط الصور التذكارية مع الطلبة وقاموا بتشجيعهم وتحفيز أدائهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضات المختلفة.



حضر الاحتفالية الدكتورة الهام محمود ، رئيس قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان علام مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية و منال شاهين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة زهرة مختار رئيس قسم المنافسات بالإدارة العامة بالتربية الرياضية و شريف فتحى مسئول الكشافة بالإدارة العامة للتربية الرياضية والدكتورة ايمان الجوهرى الموجه العام للتربية الرياضية بالمديرية و ايمان فاروق الموجه الأول بالمديرية، وفريق عمل توجيه عام التربية الرياضية الدكتور وائل حسان، رانيا سالم ، ريهام حسين، هبه عبد الصبور، محمد راغب.



وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمركز الطبي بالاسمرات لمتابعة انتظام أعمال تلقي المواطنين اللقاح وسير العمل مع تقديم كافة التسهيلات للتيسير على المواطنين.

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح والتقى المواطنين المتواجدين عقب حصولهم على التطعيم .

وأشار المحافظ إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات شملت (سينوفارم الصيني، سينوفاك الروسي، استرازينيكا الانجليزى) في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالاستيراد.

