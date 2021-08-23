الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمجمعات خدمات قرى مركز دشنا

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمجمعات خدمات قرى السمطا بحرى وأبو مناع غرب وفاو قبلى التابعين لمركز دشنا، التي يجرى إنشاؤها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، وذلك بهدف الاطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ وتذليل أية عقبات قد تعطل سير العمل.

استهل نائب محافظ قنا جولته بمتابعة أعمال حفر الأساسات بمجمع خدمة المواطنين بقرية السمطا بحرى بنسبة تنفيذ ٧٪؜.

كما تابع الأعمال الإنشائية بمجمع خدمة المواطنين بقرية أبومناع غرب بنسبة تنفيذ ١٠٪؜ ، واختتم  جولته بتفقد مجمع الخدمات بقرية فاو قبلى بنسبة تنفيذ ٢٦٪؜.

وأشار إلى أن التكلفة المالية التقديرية لكل مجمع تصل إلى ٩ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه، موجها بضرورة الحفاظ على انتظام معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المقرر لكل مشروع . 

وأوضح أنه من المستهدف إنشاء ٤ مجمعات خدمات بالوحدات المحلية لقرى مركز دشنا، هي: (السمطا بحري ـ أبو مناع بحرى ـ   أبو مناع غرب ـ فاو قبلي) بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤٠ مليون جنيه.

وتابع أن تلك المجمعات سوف تضم: “وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجى، مكتب تموين”.

عرض مصري المواطنين مدير خدمات الدولة اجتماع

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