ETC مولود جديد بالفضاء التليفزيونى المصرى

في إطار سعيه لدخول عالم المنافسة فى الفضاء التليفزيونى المصرى قرر هانى العتال رئيس مجلس إدارة شركة لايت الفضائية تغيير اسم القناة المملوكة للشركة من LTC الاسم القديم لها الى ETC الإسم الجديد وذلك تمهيدا لانطلاق القناة خلال أسابيع بثوب مختلف تماما .

وقال هانى العتال إن القناة بمحتواها الجديد ستكون مفاجأة للجميع حيث قرر تغيير كل الديكورات والبرامج ومقدمي البرامج وأطقم العمل بالكامل وتم اختيار الجميع بعناية فائقة .

وأشار العتال أنه لم يتعجل انطلاق قناة ETC لإصراره على تجهيزها والظهور بالشكل الذى يليق بالاعلام المصرى رغم تحمله كافة الأعباء المالية الشهرية في الفترة الماضية من إيجارات لشارة البث والاستوديو وغير ذلك ولكنه قام بتجهيز الاستوديو خلال هذه الفترة بأحدث اجهزة التصوير والاضاءة وكذلك ستوديو التنفيذ وكاميرات التصوير الخارجى وبات الآن جاهز للانطلاق .



وأكد العتال أن القناة ستكون متزنة ومنبر ايجابى للشأن المصري وتتحدث في كل ما يهم المصريين على المستويين الداخلي والخارجي بشفافية كاملة للصالح الوطني بمختلف المجالات وأنه تحدث مع مقدمى البرامج وطالبهم بإستخدام الانتقاد المتزن لكشف وتصويب الأخطاء والعمل على حلها بالمجتمع المصرى مع الحفاظ على مصالح البلاد .

كما أشار رئيس مجلس ادارة ETC ان القناة ستنطلق ببرنامج سياسي وآخر رياضي وثالث صباحى بالإضافة الى الدراما الجديدة سواء المصرية او العربية او الأجنبية المدبلجة وستزيد البرامج تباعا بعد الظهور .

وانهى العتال حديثه بأنه قرر خوض تجربة صناعة الإعلام والاستثمار فيه لقناعته بأن فرصة النجاح كبيرة للغاية خاصة وان شركاءه هم اقوى الوكالات الإعلانية بالسوق المصرى والعربى وهي وكالة "POD" وان القناة ستمثل الأسرة المصرية وكل المصريين بمختلف طبقاتهم .

