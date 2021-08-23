مصادرة «40 شيشة» وغلق عهد من المقاهي والكافتيريات بالغربية

أجرى طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمراكز المحلة وسمنود وطنطا.

حملة اشغالات بالغربية

شملت الجولة تفقد قرى "صفط تراب، أبو وافي، عياش، شبرا ملكان، محلة حسن، ميت السراج، محلة القصب، بشبيش، دمرو، منشأة الأمراء".

حملة اشغالات بالغربية

كما شملت الجولة تفقد حي أول وثان المحلة وحي أول وثاني طنطا إلى جانب تفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة ومسار العائلة المقدسة بسمنود.

حملة اشغالات بالغربية

ووجه المحافظ بغلق عدد من المقاهي والكافتيريات لتقديمها الشيشة وعدم اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم مصادرة عدد ٤٠ شيشة بنطاق مركز المحلة، كما وجه برفع كافة الإشغالات التي تعيق الطريق ورفع كافة المخلفات.

حملة اشغالات بالغربية

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الصحة بمركز طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال تركيب المعدات والانتهاء من أعمال مرافق المياه والكهرباء.