الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المركز الإعلامي بزفتي ينظم ندوة عن التغذية السليمة لمرضى السكر

ندوة بزفتى
ندوة بزفتى

نظم مجمع إعلام زفتى بمحافظة الغربية، ندوة اعلامية تحت عنوان "التغذية السليمة لمرضى السكرى" بمقر قاعة المجمع بشارع البحر، واستهدفت الندوة التوعية بكيفية التعامل مع مرض السكر. 

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ندوة بزفتى

 و تحدثت  خلالها الدكتورة سلمى هلال الرخ، مسؤول الإعلام الصحي بالإدارة الصحية بزفتي، وقالت أن مرض السكر هو زيادة نسبة السكر في الدم، و تطرقت إلي أسباب الإصابة وأهمها النظام الغذائي السيء وغير الصحي الذي يؤدي للسمنة والإصابة بضغط الدم والتأثير على الحالة النفسية على الجسم عموماً وايضاً ان يكون الإصابة به وراثي، وأشارت الى اعراض السكرى وهى العطش والجوع المستمر كثرة استخدام دورات المياه.

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ندوة بزفتى

توضيح مضاعفات السكري

ثم تطرقت إلى أنواعه وأهم الفئات عرضة للإصابة به، وشرحت مضاعفات السكري، مشيرة إلى أن زيادة السكر في الدم يترسب حول الأعصاب، وبالتالي يؤدي إلى قلة الإحساس، والفشل الكلوي، وسكتات دماغية، و يؤثر على العين وقد يؤدى الى العمى، وكذا القدم السكرى.

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ندوة بزفتى

وأوضحت  مسؤول الإعلام الصحي بالإدارة الصحية بزفتي وسائل العلاج، و أهمها التغذية السليمة والإكثار من تناول الخضروات وتقليل اللحوم الحمراء والدهون والسكر والنشويات والبعد عن الزيوت المهدرجة، و الالتزام بممارسة الرياضة والالتزام بالعلاج سواء كان حبوب أو أنسولين، وأكدت على ضرورة الحرص على عمل الكشف الدوري حتى يتم كشف الامراض مبكراً، والتغذية السليمة وكثرة تناول الخضروات والفاكهة والإكثار شرب المياه .

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ندوة بزفتى

شارك في الندوة موظفو المصالح الحكومية، بحضور الدكتورة رانيا صلاح قنديل مدير عام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بزفتى، وميرفت سرحان مسئول العلاقات العامة بالإدارة الصحية بزفتى، وأدار الندوة احمد عادل مسؤول وحدة الإعلام السكاني، و  وفاء عبد العليم أخصائي الإعلام، تحت إشراف محمد مصطفى عبده، مدير مجمع الإعلام، وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.

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