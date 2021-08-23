الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، بحبس متهمين بترويج المواد المخدرة بمنطقة التجمع محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت البداية بتمكن ضباط قسم شرطة التجمع أثناء دورية أمنية من ضبط شخصين يستقلون سيارة ملك أحدهما وبحيازتهما كمية من مخدر الفودو وزن 500 جرام، وكمية من الهيروين زنة 350 جراما، وفردى خرطوش ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهما وهاتفى محمول.

وبسؤالهما أقرا بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، وأقر المتهمان بحيازتهما المواد المخدرة مبررين ذلك بمرورهما بضائقة مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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حياة ثقافية كريمة

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