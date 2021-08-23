الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ترشيح نائبة التنسيقية لتمثيل المقعد المصري في البرلمان الدولي للتسامح

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

رشح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتمثيل المقعد المصري في البرلمان الدولي للتسامح والسلام كأصغر عضو في تاريخ عمر البرلمان.

ونشرت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عبر صفتحها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: شرف عظيم تمثيل اسم مصر ومسؤولية جديدة، موجهة الشكر للقيادة السياسية الحكيمة على ترشيحها.

جدير بالذكر أن البرلمان الدولي للتسامح والسلام وهو أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام، ويجب أن يكون أعضاءه أعضاء حاليين في برلماناتهم الوطنية، ويراعى تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في البرلمان، وينعقد مرة كل ثلاث شهور، وقد يعقد استثنائياً إذا دعت الضرورة، ويناقش البرلمان ما يرفع إليه من مواضيع من قبل الجمعية العمومية وهيئة الرئاسة، كما يناقش المستجدات على الساحة الدولية بما يخص التسامح والسلام، ويصدر بشأنها التوصيات المناسبة.

 

وتشهد الفترة الأخيرة، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سواء على الصعيد الميدانى أو الحضور في فعاليات محلية أو دولية. 

وكان وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية قد شارك في فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية الجديدة، وحضور لقاء الأسرة المصرية بمشاركة رئيس الجمهورية.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وطارق الخولي، ونادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب، ومحمد السباعي، وراجية الفقى، أعضاء مجلس الشيوخ، كما شهد اللقاء حضور نخبة من السياسيين والإعلاميين، وقيادات المجتمع المدني، والعديد من الأسر المستفيدة من مبادرة تطوير العشوائيات.

كما شارك وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات لقاء "الدين والعيش المشترك"، الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق العين السخنة. 

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