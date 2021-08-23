بعد تحذير «الصحة» من ارتفاع الإصابات.. طرق لرفع مناعة طفلك لمواجهة كورونا

تشهد مصر حالة من الاستقرار في الإصابات من فيروس كورونا المستجد خلال هذه الفترات مما جعل الحياة تعود تدريجيا، مع وجود كافة الاحتياطات الاحترازية، ولكن أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابة بفيروس كورونا منتصف شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل الموجة الجديدة الشهر المقبل.

ونرصد مجموعة من النصائح لزيادة مناعة الطفل في ظل انتشار فيروس كورونا بحسب موقع "parents".

- تقديم المزيد من الفواكه والخضروات: ومنها “الجزر والفاصوليا الخضراء والبرتقال والفراولة” حيث تحتوي جميعها على الكاروتينات، وهي مغذيات نباتية تعزز المناعة، كما أنها تزيد من إنتاج الجسم لخلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى والإنترفيرون، وهو جسم مضاد يغلف أسطح الخلايا، ويمنع الفيروسات.

- زيادة وقت النوم: تظهر الدراسات التي أجريت على البالغين أن الحرمان من النوم يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض عن طريق تقليل الخلايا القاتلة الطبيعية، وأسلحة الجهاز المناعي التي تهاجم الميكروبات والخلايا السرطانية.

- ارضعي طفلك: يحتوي حليب الأم على أجسام مضادة معززة للمناعة ومشحونة بتوربو وخلايا الدم البيضاء، وتحمي من التهابات الأذن، والحساسية، والإسهال، والالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا، والتهابات المسالك البولية، ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.

- تمرن كعائلة: تظهر الأبحاث أن التمرينات تزيد من عدد الخلايا القاتلة الطبيعية لدى البالغين والنشاط المنتظم يمكن أن يفيد الأطفال بنفس الطريقة، وتشمل الأنشطة العائلية الممتعة ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والتزلج على الجليد وكرة السلة والتنس.

- حماية من انتشار الجراثيم: إن محاربة الجراثيم لا تعزز المناعة تقنيًا، لكنها طريقة رائعة لتقليل الضغط على جهاز المناعة لدى طفلك، تأكد من أن أطفالك يغسلون أيديهم كثيرًا وبالصابون، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا لنظافتهم قبل وبعد كل وجبة وبعد اللعب في الخارج، والتعامل مع الحيوانات الأليفة، وتنظيف أنوفهم.

- إبعاد التدخين السلبي: إذا كنت أنت أو زوجك يدخنان، توقف عن التدخين، حيث أنه يحتوي دخان السجائر على أكثر من 7000 مادة كيميائية ضارة ، يمكن للعديد منها أن تهيج أو تقتل خلايا الجسم.