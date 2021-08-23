الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تصدر 7 قرارات بشأن أوائل الثانوية من ذوي الهمم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

هنأت وزيرة التضامن الاجتماعي هاتفيًا أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الهمم وبناء عليه أصدرت عددا من القرارات.

- تنفيذا لتوجيهات الرئيس؛ تم توفير جميع متطلبات الطلاب ذوي الإعاقة تأكيداً لمبادىء تكافؤ الفرص في التعليم، ولن يُترك ذو إرادة وحق خلف الركب.

- تنظيم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزير التربية والتعليم  ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- التضامن ستعمل دائماً على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير كافة الفرص لهم لضمان النجاح المستمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة.

- تنظيم احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- تكليف لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السييسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب.

- إطلاق حملة توفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل في حواسب آلية ناطقة (لاب توب ناطق) للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية وجاري التفاوض بشأن النظارات الناطقة في إطار مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".

- توفير سماعات للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وكراسي متحركة لذوي الإعاقات الحركية بالشراكة مع صندوق تحيا مصر ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمهتمة بشئون ذوي الإعاقة.

وقالت القباج للطلاب ذوي الإعاقة المتفوقين: "نجاحكم فخر لنا وسعادة واستزادة من إيماننا الكبير بأنكم قادرون رغم أي ظروف، لكنه خطوة على طريق الحلم، ننتظر نجاحا مبهرا في المرحلة الجامعية، وخطوات واثقة بالنجاح والتفوق، نشد على أياديكم ونقول لكم إلى المزيد".

التعليم العالي الجامعات وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي التضامن الاجتماعي الدكتور طارق شوقي الثانوية الأزهرية خالد عبد الغفار

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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