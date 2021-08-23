بعد طرحه كفيلم.. «الاختيار 2» يحقق 371 ألف مشاهدة على «يوتيوب»

طرحت “سينرجي” للإنتاج الفني الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار 2” كفيلم عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، مدته 3 ساعات و48 دقيقة.

وحقق فيلم “الاختيار 2” حتى الآن، منذ طرحه على موقع “يوتيوب” 371 ألف مشاهدة.

وتدور أحداث الفيلم حول بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية في مواجهة الأخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013، مع التركيز على أحداث اعتصام فض رابعة وأحداث كرداسة.

يذكر أن مسلسل “الاختيار 2” حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي بين الجمهور، حيث كشف العمل المؤامرات التي حاكتها الجماعات الإرهابية ضد مصر كما قدم بطولات وتضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب والتخلص منه.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

شارك في المسلسل الملحمي الضخم هذا العام مسلسل “الاختيار 2” مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم وهم: “النجم كريم عبد العزيز، والنجم أحمد مكي، والنجم إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشرى، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي”.

وشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم: “أحمد حلمي، وأحمد فهمي، والنجم أشرف عبد الباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، ومصطفى أبو سريع، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز، وبيومي فؤاد”.

مسلسل “الاختيار 2” تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.

وتستعد شركة “سينرجي” لتقديم جزء ثالث من مسلسل “الاختيار” في موسم رمضان المقبل، حيث تم ترشيح النجم أحمد السقا للقيام ببطولة الجزء الجديد، ولكن لم يوقع بشكل رسمي حتى الآن على عقد بطولة العمل.

ومن المقرر أن تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضاني المقبل عدد من الأعمال الوطنية التي تدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب.