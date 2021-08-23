الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على صاحب مخبز يبيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء بالشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

قامت إدارة تموين أبو كبير بحمله على المخابز بعد تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن سيارتين ينقل أصحابها الدقيق من سيارة إلى أخرى.

و تم تشكيل حملة من الإدارة العامة لمباحث تموين الشرقية وإدارة التموين  ومباحث تموين ومركز الشرطة، وأسفرت الحملة عن القبض على م.س.س .أ صاحب مخبز بقرية هربيط لتجميعة  ٧ شكاير دقيق بلدي زنة الشيكارة 50 كيلوجرام  لبيعهم في السوق السوداء وتم عرضه هو والسيارة على وكيل النيابة العامة ، وكذلك تم التوجه بالحملة إلى عزبة أبو عبد المنعم وتم تفتيش منزل  أ.م.م وتم التحفظ علي ١٠ شكاير  رده  زنة الشيكارة  50 كيلو جرام مدعمة من وزارة التموين وتم التحفظ عليهم تحت أمر النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الحملات المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية وكافة الأنشطة التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى حرصا على حقوق المواطنين الاستهلاكية.

و كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية و الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وكشفت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية عن تكثيف الحملات التموينية و الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ،ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية  قامت إدارة تموين فاقوس بحملات مشتركة من مجلس المدينة والصحة والطب البيطرى والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار برئاسة محمد فوزي مدير إدارة تموين فاقوس وعضوية مفتشي قسم الرقابة التموينية بالإدارة وقد أسفرت الحملة عن ضبط المخالفات الآتية خلال الفترة من ٢٥ – ٢٧ يوليو.

مواقع التواصل وزارة التموين حملة السوداء السوق المواد اجراءات التجارى

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