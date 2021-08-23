ضبط تاجر مخدرات بحوزته 60 طربة حشيش بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط شخص وبحوزته 60 طربة حشيش، تقدر قيمتها بـ360 ألف جنيه تقريباً.

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تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد بضبط بورود معلومات لضباط مركز شرطة أبوصوير، يفيد باتجار شخص في المواد المخدرة، وخاصة الحشيش.

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وبإجراء التحريات أثبتت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكنوا من ضبط المتهم حال استقلاله

وبمواجهمته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة، لسهول توصيل المواد المخدرة لعملائه.

⁠وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وحرر المحضر اللازم ضده وجاري عرضه على النيابة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.