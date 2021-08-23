الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الرائحة الكريهة» تكشف وفاة سائق توكتوك داخل شقته في الدقهلية

اسعاف
اسعاف

كشفت الرائحة الكريهة المنبعثة من منزل بمنطقة "البر الثاني" بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، عن وفاة سائق توك توك يقيم بمفرده وذلك بعد تعفن جثته وتبين أنه كان يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة واشتباه إصابته بفيروس كورونا وكان يعالج بالمنزل، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأنه في حالة تعفن ادعاء اشتباه کورونا ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وتبلغ لمركز شرطة المطرية من المدعوة "نعيمة محمد شلبي الشوربجي" 48 ربة منزل ومقيمة منطقة "البر الثاني" بندر المطرية، باكتشافها وفاة شقيقها المدعو "محمد محمد شلبي الشوربجی" 39 سنة، سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان داخل مسكنه “الملاصق لمنزل شقيقته المبلغة”، وبانتقال الضباط والفحص تبين أن المنزل مكون من طابق واحد بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية، ووجود جثمان المذكور مسجي على ظهره بأرضية صالة المنزل في حالة تعفن يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

 أخطرت النيابة العامة التي انتقلت وناظرت الجثمان وقررت نقله لمستشفى المطرية المركزي.

وبسؤال المبلغة، قررت بانبعاث رائحة كريهة من منزل شقيقها وحال استبيانها الأمر فوجئت بوفاته وأضافت بأنه يقيم بمفرده وكان يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة واشتباه إصابته بفيروس كورونا وكان يعالج بالمنزل ولم تشاهده منذ فترة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بالكشف الظاهري على الجثمان، وتبين أنه في حالة تعفن إدعاء اشتباه کورونا ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/2073 إداري مركز المطرية ، وجاري العرض على النيابة العامة.

الدقهلية كورونا توك توك وفاة سائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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